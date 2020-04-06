В США пожар уничтожил почти 4 тысячи легковых автомобилей (фото, видео)

Мир

В понедельник, 6 апреля, американские телеканалы показали масштабный пожар, который произошел в минувший уик-энд в районе международного аэропорта в округе Ли, штат Флорида. Здесь расположена огромная стоянка легковых автомобилей, которые сдаются напрокат. Они стояли под открытым небом на заросшей травой площадке.

Как сообщает CNN, началось все с того, что загорелось около 20 машин. Однако сухая жаркая погода способствовала быстрому распространению огня. «Когда наши первые бригады прибыли на место горели уже 100 автомобилей», — рассказал журналистам представитель пожарной службы Флориды.

А дальше дело пошло совсем плохо. Пожар полыхал более 18 часов. Тушить его пришлось с помощью авиации. На стоянку сбросили не менее 80 водяных «бомб». Когда огонь удалось наконец погасить, выяснилось, что сгорело более 3 500 автомобилей! Ущерб подсчитывает компания, занимающаяся прокатом.

Досталось и жителям города Форт-Майерс. Он расположен в нескольких километрах от аэропорта. Здесь проживают примерно 82 тысячи человек. На протяжении всех выходных они не могли выйти на улицу из-за удушливого запаха гари.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о сильных пожарах под Киевом. Кроме того, бушуют пожары в Чернобыльской зоне.

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