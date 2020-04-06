26.94 / 27.40 28.84 / 29.59
Киев: +14
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

В США пожар уничтожил почти 4 тысячи легковых автомобилей (фото, видео)

19:00 6 апреля 2020 505
Пожар во Флориде
Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

В понедельник, 6 апреля, американские телеканалы показали масштабный пожар, который произошел в минувший уик-энд в районе международного аэропорта в округе Ли, штат Флорида. Здесь расположена огромная стоянка легковых автомобилей, которые сдаются напрокат. Они стояли под открытым небом на заросшей травой площадке.

Как сообщает CNN, началось все с того, что загорелось около 20 машин. Однако сухая жаркая погода способствовала быстрому распространению огня. «Когда наши первые бригады прибыли на место горели уже 100 автомобилей», — рассказал журналистам представитель пожарной службы Флориды.

А дальше дело пошло совсем плохо. Пожар полыхал более 18 часов. Тушить его пришлось с помощью авиации. На стоянку сбросили не менее 80 водяных «бомб». Когда огонь удалось наконец погасить, выяснилось, что сгорело более 3 500 автомобилей! Ущерб подсчитывает компания, занимающаяся прокатом.

Досталось и жителям города Форт-Майерс. Он расположен в нескольких километрах от аэропорта. Здесь проживают примерно 82 тысячи человек. На протяжении всех выходных они не могли выйти на улицу из-за удушливого запаха гари.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о сильных пожарах под Киевом. Кроме того, бушуют пожары в Чернобыльской зоне.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Благовещение

Благовещение: чего нельзя делать и как отметить большой праздник в условиях карантина

«Аж мурашки по коже»: в сети показали, как Неаполь встретил украинских врачей (видео)

"Аж мурашки по коже": в сети показали, как Неаполь встретил украинских врачей (видео)

магазины Тогсин

В разгар Голодомора магазины «Торгсин» скупили за бесценок у умиравших украинцев более 9 тонн золота

БПЛА

На Донбассе ВСУ сбили ударный беспилотник боевиков, начиненный взрывчаткой (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер