Аппараты ИВЛ можно заменить пластиковыми пакетами: профессор напомнил о давнем методе (видео)

Здоровье и медицина

В Украине больницы не обеспечены медицинским оборудованием, необходимым для лечения больных COVID-19, а также катастрофически не хватает аппаратов ИВЛ. Оказывается, в медицине существует проверенный временем и не требующий использования дорогостоящего оборудования метод, который можно применить для спасения жизни многих тяжелобольных коронавирусной инфекцией. Он называется пузырьковый СРАР (английская аббревиатура переводится как «вентиляция легких постоянным положительным давлением»).

В конце марта профессор медицины из Харькова Владимир Корсунов обратился к украинским бизнесменам с просьбой помочь в изготовлении пластиковых мешков и клапанов, необходимых для применения этого метода. И вот уже сегодня, 6 апреля, первая партия пакетов отравлена в одну из больниц на Херсонщине.

*Владимир Корсунов

— Метод пузырькового СРАР прост: специальный пластиковый мешок одевают на голову пациента и плотно завязывают на горле эластичной лентой так, чтобы воздух не просачивался наружу (при этом не передавливались артерии и мягкие ткани), — говорит заведующий кафедрой Харьковской медицинской академии последипломного образования профессор Владимир Корсунов. — К мешку подсоединены две трубки. По одной из них в него под давлением подается дыхательная смесь (воздух с повышенным содержанием кислорода или чистый кислород). Вторая трубка служит для того, чтобы пациент выдыхал через нее воздух в емкость, наполненную водой. Мы с успехом применяли этот метод много лет назад, когда в Украине создавалась система интенсивной терапии для детей. Тогда пузырьковый CPAP помог нам спасти жизнь многим юным пациентам. Вернуться к нему заставляет эпидемия коронавирусной инфекции. Ведь может получиться так, что имеющихся в Украине аппаратов искусственной вентиляции легких станет не хватить. Метод с применением пластикового мешка даст реальный шанс многим из тяжелобольных пережить критический период болезни. Если этот метод не будет давать должного эффекта, пациента нужно будет все же подключить к аппарату ИВЛ.

Чтобы пузырьковый CPAP можно было массово применить в клиниках Украины, следовало наладить выпуск пластиковых мешков с заданными параметрами (бытовой пакет для этого не подойдет). На нашу просьбу помочь в этом вопросе откликнулась корпорация «Биосфера». За считанные дни она создала модель мешка и клапаны к нему из нетоксичного пластика. Эти пробные комплекты прислали нам. Мы провели их испытание. Мешки и клапаны получились удачными. Рекомендуем больницам обращаться за комплектами к их производителям. А к нам — за консультацией по применению для спасения больных.

— Проект разработки и выпуска этих комплектов является социальным — денег за изделия мы с больниц не берем, — заявила «ФАКТАМ» по телефону Heard of Event корпорации «Биосфера» Евгения Мацибора. — Информацию о комплектах мы разместили в интернете 5 апреля и уже через несколько часов нам стали поступать запросы из больниц (в основном районных) со всех уголков Украины. Признаюсь, прошлой ночью я почти не спала — до 4:00 обрабатывала заявки. Они поступили примерно из 50 клиник. Их представители заявляли о готовности заплатить за комплекты. Они удивлялись, когда я отвечала, что эта продукция предоставляется бесплатно. Сегодня, 6 апреля, мы отправили первый заказ — в одну из клиник на Херсонщине. Ее врачи сказали, что им нужны только пакеты. А клапаны они сделают самостоятельно. Остальным больницам начнем отравлять комплекты в ближайшие дни — по мере изготовления на 3D-принтерах пластиковых клапанов. Мы готовы бесплатно обеспечить этой продукцией все медицинские заведения Украины.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Посольство Украины в США обратилось к генеральному директору компании SpaceX Илону Маску, предложившему свою помощь больницам в связи с пандемией коронавируса, с просьбой помочь нашей стране с аппаратами для вентиляции легких.

Напомним, по данным Центра общественного здоровья Минздрава, от коронавируса, в основном умирают люди старше 50 лет, имеющие хронические заболевания.

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