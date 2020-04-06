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Украина

"Это признание!": мертвый главарь "ДНР" Захарченко стал водкой (фото)

22:39 6 апреля 2020 250
захарченко
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В оккупированном Донецке по-прежнему поддерживают культ личности ликвидированного в 2018 году Александра Захарченко. Главарю «ДНР» вешали памятные доски, изображали в виде восковой фигуры, а теперь увековечили на водочной бутылке.

Водку разливают на донецком ликеро-водочном заводе. Называется напиток «Лидер», а на бутылке изображен портрет Захарченко в парадном кителе и фуражке.

лидер

Фотографию новой донецкой водки опубликовал журналист Денис Казанский. «Это признание», — иронизирует он. В соцсетях соглашаются, что идея действительно была абсурдная.

Напомним, Захарченко был убит 31 августа 2018 года в Донецке. Сработало взрывное устройство возле ресторана «Сепар», куда пришел главарь террористов.

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