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"Дело идет к голоду": излечившийся от COVID-19 нардеп Шахов резко раскритиковал карантин в Украине (видео)
Народный депутат Сергей Шахов, недавно вылечившийся от коронавируса, раскритиковал введенный в Украине жесткий карантин. Парламентарий предупреждает, что такие меры могут закончиться бедностью, голодом и ростом преступности.
По мнению Шахова, жесткий карантин убивает экономику, а потому правила необходимо пересмотреть.
«Чтобы ваш карантин не похоронил экономику и здоровых людей, которые сегодня голодают. 85% населения Украины уже истратили свои накопления. Дело идет к голоду! Вы посмотрите, как преступность может возрасти в нашей стране… К чему были ведены непонятные штрафы 17−34 тысячи гривен… Человеку откуда взять эти деньги?» — возмущается депутат.
«Сдуру можно молиться и голову поломать. Это как раз поговорка о Кабинете министров… Карантин, конечно же, нужен. Но не такой», — подытожил парламентарий.
Напомним, в интервью «ФАКТАМ» Шахов рассказывал, что почувствовал недомогание после возвращения из Швейцарии, в больнице пролежал до 31 марта. Депутат согласен, что в период пандемии людям старшего возраста следует максимально сократить выходы из дома, а молодежи взять на себя заботу о уязвимых категориях населения.
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"Дело идет к голоду": излечившийся от COVID-19 нардеп Шахов резко раскритиковал карантин в Украине (видео)
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