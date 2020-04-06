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"Дело идет к голоду": излечившийся от COVID-19 нардеп Шахов резко раскритиковал карантин в Украине (видео)

22:58 6 апреля 2020 251
шахов
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Народный депутат Сергей Шахов, недавно вылечившийся от коронавируса, раскритиковал введенный в Украине жесткий карантин. Парламентарий предупреждает, что такие меры могут закончиться бедностью, голодом и ростом преступности.

По мнению Шахова, жесткий карантин убивает экономику, а потому правила необходимо пересмотреть.

«Чтобы ваш карантин не похоронил экономику и здоровых людей, которые сегодня голодают. 85% населения Украины уже истратили свои накопления. Дело идет к голоду! Вы посмотрите, как преступность может возрасти в нашей стране… К чему были ведены непонятные штрафы 17−34 тысячи гривен… Человеку откуда взять эти деньги?» — возмущается депутат.

«Сдуру можно молиться и голову поломать. Это как раз поговорка о Кабинете министров… Карантин, конечно же, нужен. Но не такой», — подытожил парламентарий.

Напомним, в интервью «ФАКТАМ» Шахов рассказывал, что почувствовал недомогание после возвращения из Швейцарии, в больнице пролежал до 31 марта. Депутат согласен, что в период пандемии людям старшего возраста следует максимально сократить выходы из дома, а молодежи взять на себя заботу о уязвимых категориях населения.

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