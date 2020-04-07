26.94 / 27.40 28.84 / 29.59
Киев: +9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

80 тысяч тестов в неделю: в Минздраве заявили о начале массового тестирования населения на COVID-19

0:31 7 апреля 2020 50
Виктор Ляшко
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В связи с появлением новых случаев инфицирования украинцев коронавирусом в Министерстве здравоохранения планируют начать массовое тестирование населения на COVID-19.

Об этом заявил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире программы «Свобода слова» на канале ICTV.

По его словам, тестирование на наличие коронавирусной инфекции будет внедряться в несколько этапов.

«Планируем массовое тестирование. Но мы должны оценивать способности системы здравоохранения, лабораторной сети и экономическое состояние страны. Мобильные бригады у нас также будут и места для мобильного тестирования, куда можно будет приехать на автомобиле и сдать тест… Это вторая очередь развертывания тестирований», — заявил Ляшко.

Пока что у Минздрава есть возможность проводить 30 тысяч тестов в неделю.

«В дальнейшем у нас запланированы мероприятия и стратегия тестирования, которая будет позволять проводить 80 тысяч тестирований за неделю», — уточнил Ляшко.

Такие действия уверен главный санитарный врач страны, будут иметь смысл, когда у ведомства появится возможность начать сплошное тестирование население с одновременным изолированием даже бессимптомных носителей. Но пока что такой возможности нет, поэтому в ведомстве пошли другим путем: изолировать всех без тестирования.

«Просим всех мобилизоваться и оставаться дома. Это также будет влиять, даже без тестирования. Мы 14 дней проходим обсервацию дома и это приводит к невозможности передачи болезни», — сказал Ляшко.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по состоянию на утро понедельника, 6 апреля, в Украине 1319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

«Аж мурашки по коже»: в сети показали, как Неаполь встретил украинских врачей (видео)

"Аж мурашки по коже": в сети показали, как Неаполь встретил украинских врачей (видео)

магазины Тогсин

В разгар Голодомора магазины «Торгсин» скупили за бесценок у умиравших украинцев более 9 тонн золота

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Благовещение

Благовещение 2020: красивые открытки и поздравления

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер