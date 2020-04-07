От коронавируса не спасет: мать "сожгла" лицо сыну, купив защитный крем в бюджетном магазине

Мир

Пока в мире продолжаются споры о том, нужны ли здоровым людям медицинские маски на лице, 31-летняя британка Мика Лорд из Ньюкасла (Англия) решила прибегнуть к маскам другого рода: она нанесла недорогой увлажняющий крем на лицо восьмилетнему ребенку, с целью защитить его воздействия витающей в воздухе инфекции.

Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на The Sun.

Сообщается, что мама приобрела маску с экстрактом кокоса в бюджетном универмаге Poundland за один фунт стерлингов. Придя домой женщина нанесла средство себе, а также обработала им лицо своего сына Альфи. Через несколько минут они оба ощутили нестерпимую боль.

«Маска начала сильно жечь. Альфи сказал, что его лицо полыхает как вулкан. Я действительно чувствовала, что от него исходит тепло», — поделилась Лорд.

Ощутив дискомфорт, женщина смыла субстанцию с себя и сына. По ее словам, из-за мощной аллергической реакции лицо мальчика стало ярко-красным, как будто он несколько часов провел на горных склонах без солнцезащитного крема.

Представители бренда-производителя, к которым обратились журналисты за комментарием, принесли извинение семье Лорд. Они также уверили в высоком стандарте качества ингредиентов в составе своей продукции, однако отметили, что среди них могут быть аллергены, поэтому перед нанесением маски покупательнице следовало тщательно изучить описание товара.

После всего произошедшего мама обратилась к другим матерям с предупреждением о необходимости хорошо изучить состав покупаемого «спасительного средства» от коронавируса перед тем, как наносить его на лицо.

Издание напоминает, что в марте стало известно об англичанке, которая воспользовалась автозагаром с истекшим сроком годности и позеленела. Дженни Коулман из Уайтеншо, Англия, нанесла несколько слоев автозагара перед сном. Наутро она обнаружила, что ее кожа приняла зеленый оттенок. Девушка призналась, что чуть не расплакалась после того, как увидела свое отражение в зеркале.

Ранее «ФАКТЫ» писали, как мама шестерых детей нашла оригинальный способ защиты от коронавируса при помощи самодельной «маски».

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