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Апрельская жара: синоптики ждут температурных рекордов
В Украине 7−8 апреля погоду будет определять антициклон. Дни будут очень теплыми, возможно обновление нескольких температурных рекордов. Синоптики предупреждают, что в отдельных районах установятся летние +20 градусов.
7 апреля на праздник Благовещения будет без осадков, малооблачно. Первыми летний зной почувствуют западные области — там до +19 градусов. На юге — до +17, в восточной части страны пока сохранится прохлада — +11…+13 градусов.
8 апреля станет жарче, дотянется весеннее тепло до Сумской, Харьковской, Луганской области. Такая погода будет стоять предположительно до 10 апреля, а после этого придет новая волна похолодания с дождями.
Напомним, ранее метеорологи пришли к выводу, что в нынешнем году май для Киева наступил в марте, когда столбики термометров показали нетипично высокие температуры.
Народные синоптики и Украинский гидрометцентр сходятся на том, что апрель будет жарким. Об этом в статье «Апрель порадует теплом: синоптики дали прогноз погоды в Украине на ближайшие дни».
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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