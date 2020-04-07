Апрельская жара: синоптики ждут температурных рекордов

Украина

В Украине 7−8 апреля погоду будет определять антициклон. Дни будут очень теплыми, возможно обновление нескольких температурных рекордов. Синоптики предупреждают, что в отдельных районах установятся летние +20 градусов.

7 апреля на праздник Благовещения будет без осадков, малооблачно. Первыми летний зной почувствуют западные области — там до +19 градусов. На юге — до +17, в восточной части страны пока сохранится прохлада — +11…+13 градусов.

8 апреля станет жарче, дотянется весеннее тепло до Сумской, Харьковской, Луганской области. Такая погода будет стоять предположительно до 10 апреля, а после этого придет новая волна похолодания с дождями.

Напомним, ранее метеорологи пришли к выводу, что в нынешнем году май для Киева наступил в марте, когда столбики термометров показали нетипично высокие температуры.

Народные синоптики и Украинский гидрометцентр сходятся на том, что апрель будет жарким. Об этом в статье «Апрель порадует теплом: синоптики дали прогноз погоды в Украине на ближайшие дни».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter