26.94 / 27.40 28.84 / 29.58
Киев: +6
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Найдено тело утонувшей внучки Роберта Кеннеди

7:30 7 апреля 2020 431
Мэйв и Гидеон
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В американском штате Мэриленд найдено тело утонувшей внучки Роберта Кеннеди — 40-летней Мэйв Кеннеди-Таунсенд-Маккин. Поиски тела ее восьмилетнего сына Гидеона все еще ведутся.

Как писали «ФАКТЫ», мать и ребенок утонули 2 апреля. Они играли в футбол возле дома матери Мэйв и забрались в каноэ, пытаясь достать упавший в воду мяч — после чего их унесло ветром на открытые воды Чесапикского залива.

Как сообщает издание People, тело женщины было обнаружено более, чем в трех километрах от дома — на глубине почти восемь метров.

Мэйв, у которой осталось еще двое детей семи и двух с половиной лет, приходилась внучкой убитому сенатору США Роберту Кеннеди и внучатой племянницей убитому президенту США Джону Кеннеди. Ее мать Кэтлин Кеннеди-Таунсенд занимала пост вице-губернатора штата Мэриленд с 1995 по 2003 год.

120 представителей клана Кеннеди провели по видеосвязи в Zoom поминальную службу, в которой приняли участие кузен Мэйв — член Палаты представителей Джо Кеннеди III, бывшая жена и мать детей Арнольда Шварценеггера Мария Шрайвер (племянница Джона Кеннеди), губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо (который был женат на Керри Кеннеди — дочери Роберта Кеннеди, от которой у него имеется трое детей) и многие другие известные и влиятельные люди.

Смерть Мэйв и Гидеона заставила СМИ снова заговорить о «проклятии Кеннеди».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Благовещение

Благовещение 2020: душевные поздравления и красивые открытки

базар

В Украине запретят работу всех рынков: названа причина

Мэйв и Гидеон

Найдено тело утонувшей внучки Роберта Кеннеди

Благовещение

Благовещение: чего нельзя делать и как отметить большой праздник в условиях карантина

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер