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Найдено тело утонувшей внучки Роберта Кеннеди
В американском штате Мэриленд найдено тело утонувшей внучки Роберта Кеннеди — 40-летней Мэйв Кеннеди-Таунсенд-Маккин. Поиски тела ее восьмилетнего сына Гидеона все еще ведутся.
Как писали «ФАКТЫ», мать и ребенок утонули 2 апреля. Они играли в футбол возле дома матери Мэйв и забрались в каноэ, пытаясь достать упавший в воду мяч — после чего их унесло ветром на открытые воды Чесапикского залива.
Как сообщает издание People, тело женщины было обнаружено более, чем в трех километрах от дома — на глубине почти восемь метров.
Мэйв, у которой осталось еще двое детей семи и двух с половиной лет, приходилась внучкой убитому сенатору США Роберту Кеннеди и внучатой племянницей убитому президенту США Джону Кеннеди. Ее мать Кэтлин Кеннеди-Таунсенд занимала пост вице-губернатора штата Мэриленд с 1995 по 2003 год.
120 представителей клана Кеннеди провели по видеосвязи в Zoom поминальную службу, в которой приняли участие кузен Мэйв — член Палаты представителей Джо Кеннеди III, бывшая жена и мать детей Арнольда Шварценеггера Мария Шрайвер (племянница Джона Кеннеди), губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо (который был женат на Керри Кеннеди — дочери Роберта Кеннеди, от которой у него имеется трое детей) и многие другие известные и влиятельные люди.
Смерть Мэйв и Гидеона заставила СМИ снова заговорить о «проклятии Кеннеди».
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