- 09:55 Главарь банды женился на женщине-трансгендере, вместе с которой сидел в тюрьме
- 09:53 Зеленский показал новый корпус «Охматдета» и назвал дату его открытия
- 09:51 «Сидит дома»: молодой супруг Бабкиной опроверг ее госпитализацию с коронавирусом
- 09:49 В Николаеве нет коронавируса: двух заболевших вылечили в Киеве
- 09:40 Не защищают от коронавируса: доктор Комаровский объяснил, почему нужно носить маски
- 09:37 Пожары в Чернобыльской зоне: страшные последствия происшествия показали с воздуха
- 09:34 Главный санврач Ляшко докладывает о ситуации с коронавирусом: трансляция брифинга
- 09:32 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 09:18 Заразившиеся во время круиза пожилые супруги умерли от коронавируса, держась за руки
- 09:10 Заварили дверь в подъезде? Сеть озадачило фото "борьбы" с коронавирусом в Казахстане
- 08:59 Парень выгуливал курицу на поводке во время карантина: в сеть попало курьезное видео
- 08:36 Бывшие супруги Деми Мур и Брюс Уиллис самоизолировались вместе в пижамах
Заразившиеся во время круиза пожилые супруги умерли от коронавируса, держась за руки (фото)
Вслед за историей супружеской пары из штата Флорида Стюарта и Адриан Бейкер, которые скончались от коронавируса с разницей в шесть минут, стало известно, что в американском штате Миссисипи в больнице не стало 72-летних супругов Джерри и Фрэнсис Уильямсон, счастливо проживших в браке 50 лет. Они умерли от вызванных коронавирусом осложнений, держась за руки — также с разницей в шесть минут.
Как сообщает издание Metro, Уильямсоны заразились COVID-19 на круизном лайнере — каком именно, не называется. Пенсионеры любили отдыхать в круизах, хотя неоднократно заболевали после них. Как известно, риск подхватить какую-то инфекцию в замкнутом пространстве лайнера, всегда был достаточно высок. Однако обычно Джерри и Фрэнсис быстро поправлялись. На этот раз все оказалось гораздо серьезнее, а супруги не осознали масштаб риска.
Во время похорон гроб с телом Уильямсона был покрыт флагом Соединенных Штатов, поскольку он долгое время служил на военно-морском флоте. Его жена была медицинским работником.
У Джерри и Фрэнсис осталось двое детей, восемь внуков и 12 правнуков.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что 104-летняя итальянка стала старейшим в мире человеком, вылечившимся от коронавируса.
Читайте также: Автор «Гарри Поттера» избавилась от симптомов коронавируса с помощью особой техники дыхания.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.