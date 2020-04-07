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Заразившиеся во время круиза пожилые супруги умерли от коронавируса, держась за руки (фото)

Вслед за историей супружеской пары из штата Флорида Стюарта и Адриан Бейкер, которые скончались от коронавируса с разницей в шесть минут, стало известно, что в американском штате Миссисипи в больнице не стало 72-летних супругов Джерри и Фрэнсис Уильямсон, счастливо проживших в браке 50 лет. Они умерли от вызванных коронавирусом осложнений, держась за руки — также с разницей в шесть минут.

Как сообщает издание Metro, Уильямсоны заразились COVID-19 на круизном лайнере — каком именно, не называется. Пенсионеры любили отдыхать в круизах, хотя неоднократно заболевали после них. Как известно, риск подхватить какую-то инфекцию в замкнутом пространстве лайнера, всегда был достаточно высок. Однако обычно Джерри и Фрэнсис быстро поправлялись. На этот раз все оказалось гораздо серьезнее, а супруги не осознали масштаб риска.

Во время похорон гроб с телом Уильямсона был покрыт флагом Соединенных Штатов, поскольку он долгое время служил на военно-морском флоте. Его жена была медицинским работником.

У Джерри и Фрэнсис осталось двое детей, восемь внуков и 12 правнуков.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 104-летняя итальянка стала старейшим в мире человеком, вылечившимся от коронавируса.

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