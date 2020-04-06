Мир

Британская писательница Джоан Роулинг, автор всемирно известных книг о Гарри Поттере и самый высокооплачиваемый литератор в мире, сообщила, что полностью избавилась от симптомов коронавируса. Для этого она использовала специальную технику дыхания, рекомендованную врачом больницы Queens Hospital — Сарфаразом Мунши.

54-летняя Джоан говорит, что не знает точно, была ли она инфицирована Covid-19, так как не проходила тест. Однако все его симптомы у нее были налицо. Роулинг поделилась у себя в Twitter записанным доктором видео. И сказала, что выполняла упражнения по совету своего мужа Нила Мюррея, который является врачом-анестезиологом по профессии.

В видеоролике доктор Муниш рекомендует практиковать технику дыхания, позволяющую максимально наполнять легкие воздухом. И советует делать это не только после, но и до заражения коронавирусом.

«Сделайте пять глубоких вдохов, каждый раз задерживая дыхание на пять секунд. На шестом глубоком вдохе сильно кашляните, прикрыв рот», — говорит медик. Доктор Сарфараз Мунши советует повторить это дважды, а затем полежать на кровати на животе, подложив впереди подушку, в течение десяти минут, дыша глубже, чем обычно.

Муниш предупреждает, что лежать на спине нежелательно — при этом уменьшается объем легких и перекрываются воздушные пути, а это очень плохо в период инфекции и может привести к ателектазу — спадению легочной ткани. «Большая часть ваших легких находится сзади, а не спереди», — заявляет врач.

По словам врача, описанный им метод способен предотвратить вторичную пневмонию, которая может привести к летальному исходу. Другие медики пока не высказали своего мнения по этому поводу.

Please watch this doc from Queens Hospital explain how to relieve respiratory symptoms. For last 2 weeks I've had all symptoms of C19 (tho haven't been tested) & did this on doc husband's advice. I'm fully recovered & technique helped a lot.https://t.co/xo8AansUvc via @YouTube — J.K. Rowling (@jk_rowling) April 6, 2020

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 104-летняя итальянка стала старейшим в мире человеком, вылечившимся от коронавируса.

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