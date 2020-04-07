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Спорт

Стало известно, кто заменит Хабиба в бою с Фергюсоном на частном острове (фото)

10:21 7 апреля 2020 150
Тони Фергюсон
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт назвал имя бойца, который заменит россиянина Хабиба Нурмагомедова (28 побед, ни одного поражения) в поединке с американцем Тони Фергюсоном (25 побед, 3 поражения) в рамках турнира UFC 249.

«Контракт на бой подписан и будет на 100% показан в прямом эфире по ESPN из какой-то точки на земле! Тони Фергюсон против Джастина Гэйтжи (21 победа, 2 поражения) в прямом эфире 18 апреля в бою за временный пояс в легком весе», — написал Уайт на своей странице в Twitter.

Официально место проведения боя пока не объявлено. «Я в одном-двух днях от того, чтобы арендовать частный остров. Сейчас создается вся необходимая инфраструктура, и я начну проводить там и международные бои. Я не могу собрать всех иностранных бойцов в США, поэтому они будут лететь на этот остров, и там мы будем организовывать бои. С 18 апреля UFC возвращается», — рассказал Уайт в интервью TMZ.

Также глава UFC добавил, что победитель боя Фергюсон — Гэйтжи все-таки встретится с Хабибом, который владеет чемпионским титулом в легком весе. Этот бой состоится ориентировочно в сентябре.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Хабиб назвал свое условие для проведения боя с Фергюсоном.

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