Хабиб не отказывался от боя с Фергюсоном: названо условие для его проведения

Спорт

Чемпион UFC в легком весе непобедимый россиянин Хабиб Нурмагомедов опроверг свое же недавнее заявление об отказе от боя с американцем Тони Фергюсоном в связи с невозможностью вылететь из России по случаю введения карантина.

На этот раз уроженец Дагестана заявил о своей готовности выйти в октагон 18 апреля, но назвал для этого одно условие. «Сейчас я самая большая звезда в UFC, непобежденный и неоспоримый чемпион. Это не рядовой бой. Но до него 16 дней, а я не знаю даже места проведения. Это непрофессионально. Тони Фергюсон тоже говорил несколько дней назад, что не подпишет контракт на бой, если не объявят место проведения. Но он так сказал, но никто не обратил на это внимания. Я должен понимать, где пройдет бой, чтобы рассчитать тонкости акклиматизации, адаптации после перелета, окончания тренировочного сбора и всего остального. Если UFC прямо сейчас назовет мне место и я смогу вылететь из России, я буду драться. 100 процентов. Просто дайте мне место. Каждый день я говорил это Дэйне Уайту, но он ничего не отвечает», — передает слова Хабиба сайт BJ Penn.

Напомним, что изначально бой Хабиб — Фергюсон должен был состояться 18 апреля в Бруклине (штат Нью-Йорк, США), но затем, после запрета на проведение спортивных мероприятий, президент UFC Дэйна Уайт заявил, что нашел новое место для поединка — правда, до сих пор не назвал его.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что боец UFC Шон О’Мэлли высмеял методы тренировок Тони Фергюсона перед поединком с Хабибом.

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