Украина

Благовещение: что нельзя делать в этот праздник

Праздник Благовещения, который христиане восточного обряда отмечают 7 апреля, за годы оброс множеством традиций, правил и ограничений. Примечательно, что многие традиционные запреты в праздничный день будет легко выполнить, поскольку в Украине продолжают действовать жесткие карантинные меры.

В праздник Благовещения соблюдающим Великий пост разрешается внести немного разнообразия в рацион. Остается запрет на мясо и молоко, но на стол можно подать блюда из рыбы и вино.

На Благовещение верующим нельзя пропускать церковную службу. Сегодня выполнить это требование намного проще, поскольку богослужения проводятся онлайн. Так, Божественная литургия с 10.00 транслируется на интернет-представительствах Православной церкви Украины.

В праздник Благовещения не выполняли работы в огородах, в саду и в поле. Считалось, что от праздника Введения (4 декабря) и до Благовещения земля должна отдыхать, набираться сил, а если это табу нарушить и поспешить с полевыми работами, посеянное все равно не взойдет как должно и не принесет хороший урожай.

На Благовещение традиционно не ходили в гости, что снова-таки полностью укладывается в те ограничения, что предписаны карантином. Праздник отмечали в кругу близких, а женщинам запрещалось даже на минутку забегать к соседям, чтобы не помешать тихому семейному застолью.

Напомним, праздник Воскресения Христова 19 апреля в Украине будет отмечаться по особым правилам. Предлагается встретить Пасху дома и максимально ограничить церковные собрания.

Фото ПЦУ/Facebook

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