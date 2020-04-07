Хроники коронавируса: Главные события в мире 7 апреля (обновляется)

Мир

Коронавирус и не думает отступать. По состоянию на 10:30 по киевскому времени в мире выявлено уже 1 миллион 348 тысяч 404 случая заражения COVID-19. Скончались 74 тысячи 705 больных. Выздоровели 286 тысяч 512 человек. В больницах и самоизоляции находятся 987 тысяч 97 зараженных, из них 47 тысяч 412 — в критическом состоянии.

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7 апреля 2020 года

11:30

Министр здравоохранения Новой Зеландии Дэвид Кларк нарушил жесткие ограничения, действующие в стране. Он отвез семью на пляж. Также катался на горном велосипеде в парке недалеко от своего дома. При этом Кларк сделал селфи и разместил его с соцсетях. Это вызвало возмущение в обществе.

Дэвид Кларк

«Я был идиотом. Понимаю, почему люди злы на меня» — принес извинения министр. Но этого не спасло его от наказания. Кларк будет понижен в ранге как государственный служащий и лишен роли помощника министра финансов.



10:45

Впервые за время пандемии COVID-19 в Китае за сутки не зафиксировали ни одного смертельного случая среди зараженных. Об этом заявил Государственный комитет здравоохранения КНР. В сообщении указывается, что всего в стране пандемия унесла жизни 3 331 человека. За последние сутки выявлено 32 новых случая, причем все у тех, кто прибыл в Китай из-за границы.

10:36

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ввел в стране полный карантин на время иудейского праздника Песах в период с 7 по 10 апреля. Он объяснил свое решение тем, что резкая вспышка числа заражений коронавирусом в Израиле произошла после празднования праздника Пурим, который отмечался 9−10 марта. «Песах не превратится в Пурим! Вы должны отмечать праздник только с теми, с кем сейчас находитесь дома», — подчеркнул Нетаньяху.

В Израиле 9 006 инфицированных. За псоледние сутки добавилось еще 102 зараженных. Скончались 59 человек.

10:30

В России за сутки выявлено 1 154 новых зараженных. Это печальный рекорд для этой страны. Общее число инфицированных коронавирусом в РФ составляет теперь 7 497 человек. Умерли 58 зараженных. COVID-19 распространился на 81 российский регион. Больше всего инфицированных в Москве — 697 человек.

10:25

Правительство Дании приняло решение о постепенном смягчении ограничительных мер по сдерживанию пандемии. Планируется с 15 апреля возобновить работу детских садов и начальных школ. С 10 мая могут вернуться к учебе и другие возрастные группы школьников. Бары, рестораны, дискотеки, парикмахерские, массажные салоны и торговые центры пока остаются закрытыми. При этом датчанам по-прежнему запрещается собираться группами более 10 человек.

В Дании 4 681 инфицированный. Скончались 187 человек.

10:20

Президентские выборы в Польше пройдут 10 мая. Такое решение принял Сейм. Депутаты парламента большинством голосов одобрили законопроект, предложенный правящей партией «Закон и справедливость». Полякам разрешили голосовать по почте. Ранее оппозиция призвала власти перенести день выборов в связи с пандемией. Однако лидер правящей партии Ярослав Качиньский выступил категорически против этого. Теперь оппозиция может бойкотировать выборы.

В Польше 4 413 зараженных. Умерли 107 пациентов.

10:15

Министр здравоохранения Болгарии Кирилл Ананьев заявил, что страна закрывает свои границы для иностранцев. Въезд в Болгарию будет запрещен всем, независимо от гражданства, кто прибывает в республику из Италии, Испании, Франции, Великобритании, Германии, Австрии и Швейцарии. Эти страны вошли в «черный» список первыми, поскольку в них зафиксировано наибольшее количество случаев заражения COVID-19. Кроме того, запрет распространяется на все другие страны ЕС и страны Шенгенского соглашения, где риск распространения коронавируса очень высок.

В самой Болгарии выявлено пока 565 инфицированных. Скончались 22 человека.

В Украине по состоянию на утро 7 апреля выявлено 1 462 случая заражения коронавирусом.

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