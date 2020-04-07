Политика

Хочется верить, что у нас нормальные отношения: Разумков отреагировал на слухи о конфликте с Зеленским

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не отрицает, что между ним и президентом Владимиром Зеленским случаются споры. Тем не менее свои отношения с Зеленским Разумков называет нормальными, человеческими.

«Дискуссии были всегда, в том числе, во время избирательной кампании. Ненормально, когда их нет. Они носят рабочий, человеческий, конструктивный характер. Мне кажется, что с президентом у нас абсолютно нормальные отношения. По крайней мере, хочется в это верить», — заявил спикер в интервью LB.ua.

Что касается споров, которые могли бы закончиться отставкой председателя Рады, то Разумков уверяет, что таких не было. «Эти публикации особенно смешно читать, потому что тогда, когда этот разговор якобы состоялся, я был в Латвии, в командировке», — объяснил он.

Напомним, ранее в СМИ был описан один из диалогов Разумкова с Зеленским: спикер жаловался, что не хочет брать на себя негатив от скандалов депутатов, а Зеленский якобы резко на это ответил. Комментируя слухи, Разумков особо подчеркнул, что у него с главой государства «достаточно хорошие отношения».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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