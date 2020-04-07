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Стиль жизни

Отличный день для Львов и Весов: гороскоп на 8 апреля для всех знаков зодиака

12:28 7 апреля 2020 175
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Среда, 8 апреля, отлично подходит для семейного ужина и встреч с близкими людьми.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 8 апреля для всех знаков зодиака.

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Овен

День подходит для занятий спортом и для приобретения полезных привычек.

Телец

У Тельцов могут появиться новые увлечения, которые подарят немало позитивных эмоций, но будут отнимать много времени.

Близнецы

Не стоит обсуждать с начальством вопросы заработка. Звезды предполагают какие-то сюрпризы.

Рак

Проблемы возможны в сфере финансов и занятий, связанных с искусством.

Лев

У Львов этот день будет легким и приятным, даже если вас будут критиковать все, кому не лень.

Дева

Осторожнее с косметикой и лекарствами, возрастает вероятность аллергических высыпаний.

Весы

Вам удастся выбросить все проблемы минувших дней из головы и наконец просто наслаждаться жизнью.

Скорпион

Не исключены небольшие денежные потери. Не рекомендуется совершать покупки.

Стрелец

Стрельцы, ищите новые пути самовыражения, а также людей, которые могут помочь вам в этом направлении.

Козерог

Хороший момент для отдыха. Возможен всплеск любовных переживаний.

Водолей

У вас в этот день многое получится, окружающие будут вами восхищаться.

Рыбы

Прежде чем потратить деньги, Рыбам стоит все тщательно обдумать. Вы можете пожалеть о нерациональном расходовании средств.

Хорошего вам дня!

Ранее мы писали, когда совершать покупки и высаживать рассаду.

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