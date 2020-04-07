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Отличный день для Львов и Весов: гороскоп на 8 апреля для всех знаков зодиака
Среда, 8 апреля, отлично подходит для семейного ужина и встреч с близкими людьми.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 8 апреля для всех знаков зодиака.
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Овен
День подходит для занятий спортом и для приобретения полезных привычек.
Телец
У Тельцов могут появиться новые увлечения, которые подарят немало позитивных эмоций, но будут отнимать много времени.
Близнецы
Не стоит обсуждать с начальством вопросы заработка. Звезды предполагают какие-то сюрпризы.
Рак
Проблемы возможны в сфере финансов и занятий, связанных с искусством.
Лев
У Львов этот день будет легким и приятным, даже если вас будут критиковать все, кому не лень.
Дева
Осторожнее с косметикой и лекарствами, возрастает вероятность аллергических высыпаний.
Весы
Вам удастся выбросить все проблемы минувших дней из головы и наконец просто наслаждаться жизнью.
Скорпион
Не исключены небольшие денежные потери. Не рекомендуется совершать покупки.
Стрелец
Стрельцы, ищите новые пути самовыражения, а также людей, которые могут помочь вам в этом направлении.
Козерог
Хороший момент для отдыха. Возможен всплеск любовных переживаний.
Водолей
У вас в этот день многое получится, окружающие будут вами восхищаться.
Рыбы
Прежде чем потратить деньги, Рыбам стоит все тщательно обдумать. Вы можете пожалеть о нерациональном расходовании средств.
Хорошего вам дня!
Ранее мы писали, когда совершать покупки и высаживать рассаду.
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