Украина

В Минздраве рассказали, когда в Украине могут ослабить карантин

Соблюдение карантинных ограничений поможет стране вернуться к нормальной жизни уже через две недели. Об этом сообщает НВ.

«Соблюдая карантин, мы спасаем жизни украинцев, не нагружаем систему здравоохранения, и через две недели мы начнем поднимать экономику нашей страны», — заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, соблюдение карантина затормозит распространения вируса, в результате удастся вернуться к нормальной работе. Главврач считает ограничения необходимой мерой.

«Есть риск того, что эпидемия будет развиваться и пик заболеваемости может подняться, это может привести к негативным последствиям, как в других странах мира, когда будут парализованы системы здравоохранения», — утверждает Ляшко.

Ранее сообщалось, что в Украине начинают массовое тестирование на коронавирус.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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