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«Проспорил – выполняй»: известный украинский спортсмен сделал себе макияж (фото)
Известный украинский биатлонист, чемпион Европы и призер чемпионатов мира Сергей Семенов проводит время на карантине вместе со своей девушкой — швейцарской коллегой Аитой Гаспарин.
Пара не только отдыхает после напряженного сезона, но и активно проводит свободное время — например, за игрой в мини-гольф. И, как истинные спортсмены, решили не просто играть, а на спор. В итоге, наш соотечественник уступил, после чего вынужден был выполнить желание возлюбленной — примерить на себя новый образ и сделать макияж. Надо сказать, результатом остались довольны оба спортсмена.
Добавим, что прошедший биатлонный сезон возлюбленные не могут занести себе в актив. Семенов занял в индивидуальном зачете Кубка мира 67-е место, а Гаспарин, у которой есть еще две сестры-биатлонистки, — 31-е.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста на карантине поменялся местами со своей девушкой и надел сексуальное платье.
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