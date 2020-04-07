26.70 / 27.22 28.61 / 29.43
Киев: +12
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

«Проспорил – выполняй»: известный украинский спортсмен сделал себе макияж (фото)

13:00 7 апреля 2020 57
Сергей Семенов
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Известный украинский биатлонист, чемпион Европы и призер чемпионатов мира Сергей Семенов проводит время на карантине вместе со своей девушкой — швейцарской коллегой Аитой Гаспарин.

Пара не только отдыхает после напряженного сезона, но и активно проводит свободное время — например, за игрой в мини-гольф. И, как истинные спортсмены, решили не просто играть, а на спор. В итоге, наш соотечественник уступил, после чего вынужден был выполнить желание возлюбленной — примерить на себя новый образ и сделать макияж. Надо сказать, результатом остались довольны оба спортсмена.

Добавим, что прошедший биатлонный сезон возлюбленные не могут занести себе в актив. Семенов занял в индивидуальном зачете Кубка мира 67-е место, а Гаспарин, у которой есть еще две сестры-биатлонистки, — 31-е.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста на карантине поменялся местами со своей девушкой и надел сексуальное платье.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Врач

В Закарпатье разгорается скандал вокруг врачей, которые обнародовали диагноз умершей пенсионерки

Благовещение

Благовещение 2020: душевные поздравления и красивые открытки

Карантин

В Минздраве рассказали, когда в Украине могут ослабить карантин

магазины Тогсин

В разгар Голодомора магазины «Торгсин» скупили за бесценок у умиравших украинцев более 9 тонн золота

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер