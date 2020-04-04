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Звезда «Ювентуса» на карантине «поменялся» местами с девушкой и надел платье (видео)
Полузащитник туринского «Ювентуса» и сборной Бразилии Дуглас Коста, которому грозит серьезный штраф от клуба за купание в бассейне на карантине, похоже, совсем не расстроен данным фактом.
Экс-игрок донецкого «Шахтера» решил устроить показ мод со своей девушкой, причем примерял на себя как образ брутального рэпера, так и сексуальной красотки.
Отметим, что в нынешнем сезоне футболист, трансферная стоимость которого оценивается в 30 млн евро, провел во всех турнирах за «Ювентус» 18 матчей, в которых забил два мяча.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист «Тоттенхэма» Деле Алли несколько раз разыграл свою девушку на карантине.
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