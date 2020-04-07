26.70 / 27.22 28.61 / 29.43
Киев: +12
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Самоизоляцию украинцев проверят через приложение: за его неиспользование обещают штрафовать

13:18 7 апреля 2020 49
смартфон
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Украине будут активнее отслеживать граждан с помощью мобильного приложения «Дія». Планируется с его помощью контролировать соблюдение обсервации и самоизоляции, а нарушителей выявлять и штрафовать. Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Контролировать местонахождение планируется в течение 14 дней с помощью ответов на push-сообщения.

«Нужно будет сделать свое фото, и во время фотосъемки будет включаться геолокация. Если будет нарушен режим карантина, а неиспользование приложения по сути будет нарушением режима карантина, то уже существуют определенные урегулированные суммы штрафов, которые человеку нужно будет заплатить», — приводит слова министра Интерфакс-Украина.

По правилам карантина в Украине предусмотрена двухнедельная обсервация для лиц, вернувшихся из-за границы. По последним данным только в Киеве 207 человек находятся на такой обсервации, а всего в столице есть три тысячи мест, где можно разместить людей для наблюдения.

Напомним, приложение «Дія» анонсировалось как удобный способ удостоверять личность и предъявлять электронные копии документов, а также получать государственные услуги. С апреля приложение решили использовать в карантинных мерах.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Врач

В Закарпатье разгорается скандал вокруг врачей, которые обнародовали диагноз умершей пенсионерки

Благовещение

Благовещение 2020: душевные поздравления и красивые открытки

Карантин

В Минздраве рассказали, когда в Украине могут ослабить карантин

Гривни

«Пенсионерка умерла после штрафа за нарушение карантина»: в сети распространяют нелепый фейк

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер