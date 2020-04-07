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Самоизоляцию украинцев проверят через приложение: за его неиспользование обещают штрафовать
В Украине будут активнее отслеживать граждан с помощью мобильного приложения «Дія». Планируется с его помощью контролировать соблюдение обсервации и самоизоляции, а нарушителей выявлять и штрафовать. Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Контролировать местонахождение планируется в течение 14 дней с помощью ответов на push-сообщения.
«Нужно будет сделать свое фото, и во время фотосъемки будет включаться геолокация. Если будет нарушен режим карантина, а неиспользование приложения по сути будет нарушением режима карантина, то уже существуют определенные урегулированные суммы штрафов, которые человеку нужно будет заплатить», — приводит слова министра Интерфакс-Украина.
По правилам карантина в Украине предусмотрена двухнедельная обсервация для лиц, вернувшихся из-за границы. По последним данным только в Киеве 207 человек находятся на такой обсервации, а всего в столице есть три тысячи мест, где можно разместить людей для наблюдения.
Напомним, приложение «Дія» анонсировалось как удобный способ удостоверять личность и предъявлять электронные копии документов, а также получать государственные услуги. С апреля приложение решили использовать в карантинных мерах.
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