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Украина

Благовещение 2020: некоторые прихожане пришли в храмы, несмотря на карантин (фото)

14:05 7 апреля 2020 206
церковь
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В праздник Благовещения, несмотря на карантин и запрет проведения массовых богослужений (более 10 человек) верующие все равно посещали храмы. Фотографии возле церквей 7 апреля дают понять, что на службы в храм пришли десятки людей из самых разных регионов.

Православная церковь Украины предложила верующим посмотреть богослужение онлайн на интернет-страницах ПЦУ. За службой в Свято-Михайловском златоверхом соборе можно было наблюдать на странице в Facebook. В Киево-Печерской Лавре служба проходила в закрытом режиме — с 4 апреля там ввели карантин.

При этом небольшие церкви не были закрыты для верующих и туда активно сходились жители. Так в Николаеве были замечены молящиеся возле кафедрального собора Касперовской иконы Божией Матери.

В Житомире таинство причастия в Свято-Преображеском соборе проходило во дворе храма. Но чтобы заставить граждан соблюдать дистанцию, пришлось вмешаться полиции.

В Киеве толпа с детьми была замечена у Храма святителя Иоасафа Белгородского (Шевченковский район).

церковь

Напомним, церковные мероприятия на Пасху 19 апреля рекомендовано перенести в онлайн, чтобы не подвергать опасности верующих. На уровне президента обсуждается проект «Пасха дома».

Фото novosti-n.org, zhitomir.info

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