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Мужчина, который пытался вплавь попасть в Гидропарк, объяснил свой отчаянный поступок
Киевлянин, которого полицейские вдесятером ловили в столичном Гидропарке, оказался студентом-экономистом. Валентин Бурьянов объяснил, что был возмущен запретом пройти к спортплощадке и всего-навсего пытался реализовать свое конституционное право на свободу передвижения.
Любитель спорта в интервью «Громадське» подтвердил, что его заплыв по Днепру к спортплощадке был показательной акцией.
«Полиция меня не пустила, поэтому я искал способ реализовать свое конституционное право… У меня не было никаких иллюзий… Некоторые люди верят, будто я думал, что переплыву и пойду дальше там кататься. Конечно, нет. Это было, чтобы показать, что никто никогда не будет отбирать мои права», — добавил Бурьянов.
Напомним, на пловца был составлен админпротокол о нарушении правил карантина. Суд соберется, чтобы определить размер штрафа.
Как сообщали «ФАКТЫ», с 6 апреля в Киеве действует жесткий карантин, под запретом посещение парков, скверов, пляжей, лесопарковых зон и появление на улице без маски.
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