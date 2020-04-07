Пришло время "дожать" Россию: бывшие послы США в Украине выступили с громким заявлением

Политика

Россия, в последнее время неоднократно заявлявшая о необходимости отмены снятия санкций в связи с пандемией коронавируса, смогла бы выйти из-под действия ограничительных мер, если бы вывела свои войска из Украины.

Как передает «Интерфакс-Украина», об этом говорится в совместной статье американских дипломатов, в разное время возглавлявших диппредставительство США в Украине — Уильяма Тейлора, Стивена Пайфера и Джона Хербста. «Поскольку распространение коронавируса и падение цен на нефть все больше сказывается на Кремле, США и их союзники должны предложить отменить международные санкции против России, если Путин завершит свои военные вторжения в Украину», — говорится в статье, опубликованной на сайте «National Public Radio».

Дипломаты, в частности, упоминая о рекордном снижении цент на нефть, добавляют, что надвигающаяся глобальная рецессия нанесет еще один удар по российской экономике: «Сейчас больше, чем никогда, Россия нуждается в прекращении санкций… Как показала двухпартийная политика США, выход России из дорогостоящей войны в Украине — это способ снятия санкций. Соглашение о выводе (войск) освободило бы ресурсы и в России, и в Украине для борьбы с коронавирусом».

По их мнению, американский президент Дональд Трамп в тесном сотрудничестве с лидерами Украины, Германии и Франции «должен предложить президенту Путину прекратить боевые действия, вернуть Донбасс и международную границу под суверенитет Украины и отмену санкций, наложенных на Россию за ее вторжение на Донбасс».

«Если бы Путин был готов уйти из Крыма, другие санкции, введенные против этой незаконной аннексии, также могли бы быть отменены. Но основные меры наказания направлены против агрессии Москвы на Донбассе, и Запад может отменить их, сохраняя санкции против Москвы за ее захват Крыма», — считают дипломаты.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в МИД Украины, комментируя заявления российских политиках о необходимости отмены санкций в условиях пандемии коронавируса и надвигающегося экономического кризиса, заявляли, что ограничительные меры на РФ накладывали не из-за вируса, а из-за агрессии против Украины.

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