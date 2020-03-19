Украина

Настоящая манипуляция: в Украине жестко отреагировали на предложение снять санкции с России из-за коронавируса

Пандемия COVID-19 не должна быть поводом для игнорирования или безнаказанности продолжающейся агрессии России против Украины. Так в украинском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали предложение российских политиков о возможности отменить в отношении РФ любые экономические санкции, кроме введенных Советом Безопасности ООН.

В МИД отметили, что подобные предложения ярко подтверждают, что действующие экономические ограничения против России в связи с агрессией против Украины ощутимо влияют на российскую экономику, несмотря на постоянные возражения Кремля.

«Еще раз подчеркиваем, что санкции против РФ является ответом международного сообщества на вопиющие нарушения Россией принципов международного права — неприкосновенности международно признанных границ, уважения суверенитета и территориальной целостности государств и, прежде всего, продолжающуюся агрессию России против Украины. Санкции является ключевым инструментом обуздания государства-агрессора, и дальше не демонстрирующего желания вернуться в русло международного права», — говорится в сообщении.

В Украине напомнили, что для России эффективный и быстрый путь избавиться международного санкционного давления — это прекратить агрессию против Украины, прекратить оккупацию украинских земель, выплатить компенсацию за причиненный ущерб.

Ответ спикера МИД Украины опубликован на официальной странице ведомства.

Напомним, в начале марта представитель США в ООН призвал ввести новые санкции в отношении России за аннексию украинского Крыма.

В США также пообещали, что американские санкции против РФ, введенные в связи с аннексией Крыма, будут действовать пока Россия не уйдет с полуострова.

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