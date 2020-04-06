Стало известно, когда пенсионерам выплатят обещанную Зеленским тысячу гривен

Украина

Одноразовая денежная помощь в размере тысячи гривен, которую обещал президент Украины Владимир Зеленский, выплатят после изменения Госбюджета. Ранее на заседании Кабинета министров определили механизм проведения перерасчета пенсий, а также установили размер ежемесячной компенсации пенсионерам старше 80 лет.

Как сообщил в видеообращении Пенсионный фонд Украины, Верховная Рада должна предусмотреть в государственном бюджете средства, которые пойдут на выплаты тысячи гривен пенсионерам страны.

Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд Украины с 1 апреля пересчитал пенсии работающим пенсионерам. Выплаты были повышены в среднем на 170,8 грн.

Напомним, в связи с введением в Украине режима Чрезвычайной ситуации пенсионеров лишают права льготного проезда в общественном транспорте.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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