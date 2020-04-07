Компания "Кернел" и ТМ «Щедрый дар» призывают украинцев к витаминизации

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Основой здоровья каждого человека является физическая активность и правильное питание. И если активный образ жизни уже стал частью lifestyle тысяч украинцев, то о простых способах витаминизации собственного рациона знает не каждый. Считается, что здоровое питание — дорогое удовольствие. Одним из доступных способов насыщения продуктов ежедневного рациона необходимыми витаминами является использование масла «Щедрый дар».

Подсолнечное масло «Щедрый дар» с содержанием витаминов А, D, Е было создано компанией «Кернел» в сотрудничестве с ведущими европейскими производителями в 2018 году. Кроме естественного содержания витамина Е, к продукту методом фортификации добавляются витамины D и А. «Кернел» первым в Украине применил такой метод в национальном масштабе. Именно эти витамины ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) рекомендует употреблять ежедневно.

Сейчас каждый третий человек в мире не получает достаточного количество витаминов и микроэлементов. На глобальном уровне существует большой спрос на фортифицированную продукцию. Более чем в 30-ти странах на государственном уровне действуют специальные программы по обязательному обогащению микроэлементами подсолнечного масла, что позволяет охватить потребителей из разных слоев.

Ученые и диетологи утверждают: отсутствие витамина D в рационе становится причиной гормонального дисбаланса или инсультов у взрослых (витамин участвует в усвоении кальция, который откладывается на сосудах) и рахита у детей. При нехватке витамина Е в организме человек быстро утомляется, становится невнимательным, у него ухудшается состояние кожи, появляются боли в области сердца. При дефиците витамина А могут появиться угри, тускнеют волосы, падает зрение, становится плохим сон.

В период нехватки витаминов и повышенного напряжения украинцам как никогда нужно заботиться о своем здоровье. Для этого необходимо не только пересмотреть свой образ жизни, но и усовершенствовать план питания. Обогащенное витаминами подсолнечное масло «Щедрый дар» с фиолетовым колпачком отлично подходит для того, чтобы улучшить иммунитет своей семьи с наилучшей выгодой для кошелька.

Справка «Кернел» — крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ключевой поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. На долю компании приходится около 15% мирового экспорта подсолнечного масла. Свою продукцию «Кернел» поставляет в более чем 80 стран. С ноября 2007 года акции компании торгуются на Варшавской фондовой бирже (WSE). В 2018 — 2019 маркетинговом году компания впервые экспортировала 6,1 млн тонн зерновых и 1,6 млн тонн подсолнечного масла, что является абсолютным рекордом среди аграрных компаний Украины.

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