Украина

Жесткий карантин отменят не раньше середины мая, — СМИ

Постепенное снятие жестких карантинных ограничений, которые начали действовать в Украине с 6 апреля, может быть начато в середине мая. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на встрече с депутатами фракции «Слуга народа».

Вместе с тем, отметил источник LIGA.net, часть карантинных ограничений могут оставаться в силе до сентября. Так, скорее всего, продолжит действовать обязательство носить защитную маску в общественных местах.

А вот возобновить работу бизнеса, предприятий и организаций собираются ориентировочно 10−15 мая. Тогда же продолжится учебный год.

В свою очередь главный санитарный врач Виктор Ляшко считает, что соблюдение карантинных ограничений поможет стране вернуться к нормальной жизни уже через две недели.

Напомним, ранее в интервью «ФАКТАМ» известный банкир и финансовый блогер Сергей Фурса предупредил, что полгода карантина экономика Украины не выдержит.

Фото Сергея Тушинского, «ФАКТЫ»

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