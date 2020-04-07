Украина

Пожары в зоне ЧАЭС: в воздухе Киева диоксида серы стало больше в два раза, диоксида азота — в пять

Специалисты Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского подтвердили увеличение предельно допустимых концентраций диоксида азота, серы и формальдегида в воздухе Киева за период с 31 марта по 6 апреля 2020 года. Напомним, ранее в ГСЧС заявили, что задымленность Киева может сохраниться и в течение ближайших дней.

Так, по сравнению с предыдущей неделей, наиболее сильное увеличение концентрации опасных веществ было зафиксировано 4 и 6 апреля.

В частности, наибольшую концентрацию диоксида азота (в 4,9−5,6 раза выше нормы) зафиксировали на проспекте Победы, улицах Инженера Бородина, Скляренко, Бессарабской и Демеевской площадях, формальдегида (в 3,0−3,1 раза выше) — на проспекте Победы, Бессарабской площади, улице Скляренко, бульваре Вацлава Гавела, диоксида серы — (в 2,1−2,7 раза выше) — на Бессарабской и Демеевской площадях, а также на проспекте Победы (в районе метро Святошин).

Всего на 12 стационарных постах обсерватории, где проводились ежедневные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города, с 31 марта по 6 апреля 2020 было проанализировано 1166 проб воздуха.

«Учитывая прогнозы Украинского гидрометцентра на ближайшие дни, метеорологические условия не будут способствовать рассеиванию вредных примесей в атмосфере», — признали метеорологи.

Напомним, по состоянию на утро вторника на территории Котовского лесничества в зоне отчуждения ЧАЭС продолжилось горение травяного настила и лесной подстилки между поселком городского типа Полесское и селом Владимировка (около 6,5 га) и около села Рудня Осошня (около 4 га). В поджоге подозревают 27-летнего жителя села Раговка Полесского района, который жег мусор и сухую траву.

Фото thebabel.net/

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