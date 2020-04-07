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Эпидемия коронавируса в Украине может пойти на спад после 22-23 апреля: прогноз ученых

18:16 7 апреля 2020 293
коронавирус в Украине
Игорь ОСИПЧУК, «ФАКТЫ»

Оптимистический и пессимистический сценарии развития эпидемии коронавирусной инфекции в Украине спрогнозировали с помощью компьютерного моделирования ученые Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию (МЦД), который работает на базе КПИ. Ученые пришли к выводу, что своего пика эпидемия достигнет на 51−52-й дни после регистрации первого заболевшего COVID-19. То есть к 22−23 апреля. После этого эпидемия пойдет на спад. Это оптимистический сценарий, который возможен при соблюдении населением карантина и эффективной работы медиков и властей, сообщила пресс-служба КПИ.

«Если же общими усилиями не сумеем обуздать распространение коронавируса, то количество заболевших к концу апреля может достигнуть 60 тысяч, а умерших — четырех-пяти тысяч», — предупреждают ученые МЦД.

Заметим, что Мировой центр данных по геоинформатике и устойчивому развитию работает под эгидой Международного совета по науке (International Science Council). Он является одним из 53 подобных научных центров, которые находятся в 13 странах мира.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что, согласно прогнозу главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, на пик заболеваемости COVID-19 Украина выйдет к 14 апреля.

«ФАКТЫ» также информировали, что, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, постепенное снятие жестких карантинных ограничений, которые начали действовать в Украине с 6 апреля, может быть начато лишь в середине мая.

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