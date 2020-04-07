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В Украине появились электронные студенческие билеты: что об этом известно

18:34 7 апреля 2020 73
В Украине появились электронные студенческие билеты: что об этом известно
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Министерство цифровой трансформации в сотрудничестве с Министерством образования и науки Украины запустили проект «Электронный студенческий билет».

По информации пресс-службы Министерства образования, условием оцифровки является желание пользователя, а также наличие сведений о нем в реестре.

Каждый студенческий билет будет оцифровываться индивидуально, а получить дополнительную информацию о процедуре можно на портале цифровых услуг «Дія».

Напомним, ранее в Украине появился электронный ученический билет, а в Киеве с 1 апреля запустили еще и единый электронный билет для проезда в общественном транспорте.

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