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Доллар на карантине: НБУ еще больше снизил курс американской валюты
Национальный банк Украины (НБУ) снова повысил официальный курс национальной валюты — по сравнению с 7 апреля 2020 года курс снизился с 27,24 гривен за 1 доллар до 27,09 гривен,
В то же время курс евро к гривне повысился на 18 копеек — до 29,56 гривен за евро (на 7 апреля составляет 29,3827 гривен).
В пресс-службе Нацбанка сообщили, что 7 апреля регулятор вышел на межбанковский валютный рынок и купил 142 млн долларов, а предложение валюты со стороны бизнеса снова превысило спрос.
Напомним, одновременно с долларом в Украине дешевеет и бензин.
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Трое суток с мертвым младенцем в утробе: в Тернополе врачи отказали роженице в помощи из-за выходных
— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?