Деньги

Доллар на карантине: НБУ еще больше снизил курс американской валюты

Национальный банк Украины (НБУ) снова повысил официальный курс национальной валюты — по сравнению с 7 апреля 2020 года курс снизился с 27,24 гривен за 1 доллар до 27,09 гривен, т. е. на 14 копеек. Напомним, 7 апреля доллар стал дешевле еще на 14 копеек.

В то же время курс евро к гривне повысился на 18 копеек — до 29,56 гривен за евро (на 7 апреля составляет 29,3827 гривен).

Скрин с сайта НБУ

В пресс-службе Нацбанка сообщили, что 7 апреля регулятор вышел на межбанковский валютный рынок и купил 142 млн долларов, а предложение валюты со стороны бизнеса снова превысило спрос.

Напомним, одновременно с долларом в Украине дешевеет и бензин.

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