Пытки в Одесском детском реабилитационном центре: воспитатели предстанут перед судом

Общество и люди

В Одессе в суд направлен обвинительный акт в отношении двух воспитателей Центра социально-психологической реабилитации областной службы по делам детей. Их обвиняют в невыполнении профессиональных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали о случаях издевательства над воспитанниками данного Центра.

Как отмечают в прокуратуре Одесской области, досудебным следствием доказано, что в конце июля 2019 года в помещении детского реабилитационного центра один из сотрудников охранного агентства, который прибыл в Центр по вызову воспитателя, издевался и избивал двух несовершеннолетних воспитанников.

«Правоохранители выяснили, что воспитатели учреждения в это время оставили несовершеннолетних без присмотра, чем фактически не приняли предусмотренных действий по их охране от физического и психологического насилия», — сообщили в прокуратуре.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Малиновского отдела полиции. Отмечается, что следствием собрано достаточное количество фактов и документов. Обвиняемым грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали также, что в скандально известном детском центре реабилитации в Одессе была изнасилована воспитанница.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter