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Пытки в Одесском детском реабилитационном центре: воспитатели предстанут перед судом
В Одессе в суд направлен обвинительный акт в отношении двух воспитателей Центра социально-психологической реабилитации областной службы по делам детей. Их обвиняют в невыполнении профессиональных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних.
Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали о случаях издевательства над воспитанниками данного Центра.
Как отмечают в прокуратуре Одесской области, досудебным следствием доказано, что в конце июля 2019 года в помещении детского реабилитационного центра один из сотрудников охранного агентства, который прибыл в Центр по вызову воспитателя, издевался и избивал двух несовершеннолетних воспитанников.
«Правоохранители выяснили, что воспитатели учреждения в это время оставили несовершеннолетних без присмотра, чем фактически не приняли предусмотренных действий по их охране от физического и психологического насилия», — сообщили в прокуратуре.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Малиновского отдела полиции. Отмечается, что следствием собрано достаточное количество фактов и документов. Обвиняемым грозит до трех лет лишения свободы.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали также, что в скандально известном детском центре реабилитации в Одессе была изнасилована воспитанница.
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Трое суток с мертвым младенцем в утробе: в Тернополе врачи отказали роженице в помощи из-за выходных
— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?