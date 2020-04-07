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«Вальс изоляции» семилетнего композитора вызвал фурор в сети (видео)

21:00 7 апреля 2020 342
Стелиос Керасидис
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Вундеркинд из Греции Стелиос Керасидис, который в свои семь лет уже является известным композитором и пианистом, выступавшим в таких концертных залах, как лондонский Альберт-холл и нью-йоркский Карнеги-холл, не теряет времени на карантине даром. Юный музыкант написал «Вальс изоляции», который посвятил всем, кто «страдает и изолирован из-за COVID-19». И опубликовал видеоролик на YouTube. «Давайте просто будем немного терпеливее, и скоро уже будем на улице — купаться в море», — сказал написал мальчик.

Завораживающая мелодия и великолепное исполнение вызвало фурор в сети. «Мастерство зрелого композитора в теле ангельского ребенка. Да благословит тебя Господь, Стелиос. Спасибо за этот маленький шедевр…», «Эта музыка дает успокоение и надежду», «Слезы благодарности текут по моим щекам. Его музыка говорит со мной в это беспокойное время», «Какой талант! Какая божественная мелодия!» — писали в комментариях восторженные пользователи из разных стран мира.

Стелиос, сын двух пианистов, начал играть в возрасте двух лет. А уже в три года впервые выступил на публике. Его часто называют «греческим Моцартом».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что семилетняя украинка Соломия Михайлова побеждает на престижных конкурсах взрослых опытных трубачей.


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