Нападение на полицейскую в киевской маршрутке: история получила продолжение

Происшествия

В Киеве состоялся суд по поводу недавнего дерзкого нападения на девушку-полицейскую в маршрутке. 43-летний житель Броваров, ударивший попутчицу в лицо и разбивший ей нос, отправлен под арест на 60 суток.

Подозреваемый не сможет выйти из СИЗО под залог — тяжкая статья о разбойном нападении такого шанса не представляет. Кроме дела об избиении полицейской, продолжается расследование эпизодов об избиении задержанным мужчиной бывшей жены.

Напомним, конфликт в маршрутке случился 6 марта, когда автобус следовал из Киева в Бровары. Потерпевшая рассказала, что возвращалась в пригород, а рядом с ней сел мужчина и грубо навязывал свое общество. Когда же девушка предупредила «ухажера», что работает в полиции и не нуждается в «ухаживаниях», мужчина ударил попутчицу кулаком в лицо, вырвал из рук сумку, а на остановке попытался убежать. Неравнодушные пассажиры задержали хулигана и вызвали полицию.

Если мужчину признают виновным в разбое, то злоумышленнику может грозить от трех до семи лет лишения свободы.

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