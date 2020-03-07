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Нападение на полицейскую в киевской маршрутке: история получила продолжение
В Киеве состоялся суд по поводу недавнего дерзкого нападения на девушку-полицейскую в маршрутке. 43-летний житель Броваров, ударивший попутчицу в лицо и разбивший ей нос, отправлен под арест на 60 суток.
Подозреваемый не сможет выйти из СИЗО под залог — тяжкая статья о разбойном нападении такого шанса не представляет. Кроме дела об избиении полицейской, продолжается расследование эпизодов об избиении задержанным мужчиной бывшей жены.
Напомним, конфликт в маршрутке случился 6 марта, когда автобус следовал из Киева в Бровары. Потерпевшая рассказала, что возвращалась в пригород, а рядом с ней сел мужчина и грубо навязывал свое общество. Когда же девушка предупредила «ухажера», что работает в полиции и не нуждается в «ухаживаниях», мужчина ударил попутчицу кулаком в лицо, вырвал из рук сумку, а на остановке попытался убежать. Неравнодушные пассажиры задержали хулигана и вызвали полицию.
Если мужчину признают виновным в разбое, то злоумышленнику может грозить от трех до семи лет лишения свободы.
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Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!