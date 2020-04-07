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Грудной ребенок заразившейся коронавирусом нардепа Анны Скороход также заболел COVID-19
Новорожденный ребенок внефракционного народного депутата Анны Скороход заболел COVID-19, его вместе с мамой экстренно госпитализировали. Об этом в своем Telegram-канале сообщила сама депутат, которая оказалась инфицированной ранее.
По ее словам, у нее самой болезнь протекает волнообразно — на несколько дней стало лучше, но на 15 день симптомы опять вернулись, причем самочувствие стало гораздо хуже, чем в начале заболевания.
Также Скороход уточнила, что находится в инфекционном отделении с субботы, 4 апреля.
Напомним, внефракционный народный депутат родила своего первенца в феврале 2020 года, а уже в конце марта сообщила о своем «коронавирусном» диагнозе. Практически одновременно с ней заразились коллеги по Раде Сергей Шахов, Сергей Рудик, Василий Борт и Владимир Киселев.
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