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Кто из украинских топ-политиков заразился коронавирусом: полный список (обновляется)
Коронавирусная болезнь распространяется в том числе и среди высших чиновников. В число лиц с подтвержденным COVID-19 вошли народные депутаты и члены их семей. Это связано с тем фактом, что после объявления всеукраинского карантина Верховная Рада все равно собиралась на заседания в сессионном зале и комитетские.
По последним данным, инфицирование коронавирусом подтвердилось у следующих лиц:
- Сергей Шахов, народный депутат, группа «Довіра».
- Руслан Горбенко, народный депутат, фракция «Слуга народа».
- Владимир Скоробогач, заместитель председателя Харьковского облсовета.
- Олеся Диденко, жена бывшего топ-менеджера «Нафтогаз Украины» Игоря Диденко.
Дополнительно подозревали COVID-19 у таких топ-чиновников и бизнесменов (окончательный диагноз должны прояснить данные от референс-лаборатории):
- Валерий Хорошковский, бизнесмен, бывший глава СБУ (источники говорят о подтвержденном диагнозе, но из больницы VIP-пациент выписался).
- Сергей Рудик, народный депутат, внефракционный.
- Сергей Вельможный, народный депутат (первые тесты дали отрицательный результат).
Напомним, в целом по Украине подтверждены 156 случаев инфицирования коронавирусом. Заболевшие представители законодательной власти находятся либо в Александровской больнице Киева, либо лечатся на дому в режиме самоизоляции.
Фото kiev.klichko.org
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