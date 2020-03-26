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Украина

Кто из украинских топ-политиков заразился коронавирусом: полный список (обновляется)

10:08 26 марта 2020 670
больница
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Коронавирусная болезнь распространяется в том числе и среди высших чиновников. В число лиц с подтвержденным COVID-19 вошли народные депутаты и члены их семей. Это связано с тем фактом, что после объявления всеукраинского карантина Верховная Рада все равно собиралась на заседания в сессионном зале и комитетские.

По последним данным, инфицирование коронавирусом подтвердилось у следующих лиц:

  1. Сергей Шахов, народный депутат, группа «Довіра».
  2. Руслан Горбенко, народный депутат, фракция «Слуга народа».
  3. Владимир Скоробогач, заместитель председателя Харьковского облсовета.
  4. Олеся Диденко, жена бывшего топ-менеджера «Нафтогаз Украины» Игоря Диденко.

Дополнительно подозревали COVID-19 у таких топ-чиновников и бизнесменов (окончательный диагноз должны прояснить данные от референс-лаборатории):

  1. Валерий Хорошковский, бизнесмен, бывший глава СБУ (источники говорят о подтвержденном диагнозе, но из больницы VIP-пациент выписался).
  2. Сергей Рудик, народный депутат, внефракционный.
  3. Сергей Вельможный, народный депутат (первые тесты дали отрицательный результат).

Напомним, в целом по Украине подтверждены 156 случаев инфицирования коронавирусом. Заболевшие представители законодательной власти находятся либо в Александровской больнице Киева, либо лечатся на дому в режиме самоизоляции.

Фото kiev.klichko.org

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