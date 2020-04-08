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Пенсионерам разрешат оплачивать коммуналку через почтальона и по телефону
После ужесточения в Украине правил карантина некоторые пенсионеры столкнулись с массой неразрешимых проблем бытового характера. Чтобы облегчить участь вышедших на пенсию сограждан, в правительстве решили дать разъяснения по некоторым интересующим их вопросам.
Пояснения приведены на сайте Кабмина.
Так, один из наиболее болезненных для добросовестных пенсионеров в условиях карантина вопросов — как оплатить коммунальные услуги, не покидая жилища в соответствии с новыми правилами.
Первый ответ чиновником не отличается оригинальностью: оплатить жилищно-коммунальные услуги можно дистанционно — через существующие онлайн сервисы. Но, очевидно, понимания, что далеко не все граждане пожилого возраста имеют возможность выходить во Всемирную сеть и заводить свой личный аккаунт в платежных системах, в Кабмине добавляют, что в ближайшие дни будет принято решение о возможности оплаты жилищно-коммунальных услуг через уполномоченные банки и Укрпочту.
«Граждане, которые получают пенсии и денежную помощь через банковские учреждения, смогут дистанционно оплачивать потребленные жилищно-коммунальные услуги. Для этого они должны зарегистрируется в системе дистанционного обслуживания или позвонить на „горячую“ линию банка и предоставить информацию о перечне ЖКУ готовы оплатить дистанционно, и необходимые данные для оплаты услуг с их счетов», — говорится в сообщении.
Еще более привлекательным вариантом для пенсионеров может стать возможность оплачивать жилищно-коммунальных услуги непосредственно у почтальона при получении пенсии и денежной помощи, или же заказав соответствующую услугу, в частности, телефоном.
Еще один вопрос, о котором идет речь в пояснениях Кабмина — как одинокому человек преклонного возраста купить продукты и лекарства.
«Людям, находящимся на самоизоляции (кроме больных COVID-19) и о которых некому позаботиться, разрешено посещать магазины, аптеки и другие места торговли, расположенных на расстоянии не более чем 2 километра от места самоизоляции. Они так же должны придерживаться масочного режима и иметь при себе удостоверение личности», — сказано в пояснении.
Кроме того, у пенсионеров есть возможность обратиться в Управление (отдел) социальной защиты населения по месту жительства. Правительство поручило областным государственным администрациям принять дополнительные меры к выявлению и обслуживания одиноких лиц, находящихся на самоизоляции, и организовать надлежащую социальную сопровождение. Это, в частности, касается приобретения и доставки продуктов питания и лекарств социальными работниками.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, могут ли полиция и другие уполномоченные службы привлечь к ответственности пенсионеров, которые отправились за хлебом, не зарегистрировавшись в «соответствующих информационных системах».
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Нардеп Поляков выдвинул условия, при которых готов отозвать свои 6 тысяч правок в "антиколомойский" закон
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