- 08:49 На Донбассе вандал уничтожил стелу в честь образования батальона «Айдар»: преступление попало на видео
- 08:31 Умер лидер львовской рок-группы «Лесик Band»
- 08:24 Меган Маркл выбрала себе в наставницы Анджелину Джоли
- 08:08 Розовое суперлуние: появились видео уникального явления
- 07:53 Избиение полицейских начальников в Харькове: в сети назвали возможную причину конфликта
- 07:46 В США от COVID-19 умерли знаменитый музыкант и пастор, критиковавший «истерию вокруг коронавируса»
- 07:32 При каких условиях человека с коронавирусом госпитализируют: медики дали объяснение
- 07:29 Как привести прическу в порядок в условиях карантина: советы стилиста
- 07:10 Похолодание и дожди на подходе: какой будет погода в ближайшие дни
- 07:03 Песах 2020: как отмечают еврейскую Пасху
- 06:47 Коронавирус наступает: новые случаи заражения COVID-19 подтвердили в Житомирской и Одесской областях
- 06:14 Трамп назвал неверными все действия ВОЗ в борьбе с пандемией коронавируса
Розовое суперлуние: появились видео уникального явления
В ночь на среду, 8 апреля, жители Земли наблюдали яркое природное явление — розовое суперлуние, получившее свое название из-за непривычного для Луны цвета.
В 5:34 по киевскому времени Луна максимально близко приближалась к Земле. Розовый же цвет естественного спутника Земли объясняют тем, что в такое время лучше виден различный мелкий космический мусор.
Эксклюзивный материал с астрологом Людмилой Булгаковой о том, что следует делать, а чего нужно избегать в период с 6 по 12 апреля 2020 года, читайте на сайте «ФАКТОВ».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был.