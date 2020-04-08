Розовое суперлуние: появились видео уникального явления

Общество и люди

В ночь на среду, 8 апреля, жители Земли наблюдали яркое природное явление — розовое суперлуние, получившее свое название из-за непривычного для Луны цвета.

В 5:34 по киевскому времени Луна максимально близко приближалась к Земле. Розовый же цвет естественного спутника Земли объясняют тем, что в такое время лучше виден различный мелкий космический мусор.

Эксклюзивный материал с астрологом Людмилой Булгаковой о том, что следует делать, а чего нужно избегать в период с 6 по 12 апреля 2020 года, читайте на сайте «ФАКТОВ».

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