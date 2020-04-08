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Происшествия

На Донбассе вандал уничтожил стелу в честь образования батальона «Айдар»: преступление попало на видео

8:49 8 апреля 2020 94
Вандал
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Старобельском районе Луганской области вандал разрушил недавно восстановленный памятный знак в честь создания батальона «Айдар», установленный в селе Половинкино — стела была разрушена осенью прошлого года.

Видео с неизвестным, который разбил знак, в сеть выложил Юрий Кушнир, который буквально полторы недели назад рассказывал о том, что стела была восстановлена.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», В городе Мена Черниговской области вандалы осквернили памятники воинам, погибшим в боевых действиях на Донбассе — фотографии павших воинов закрасили белой краской.

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