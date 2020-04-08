- 10:32 Число инфицированных коронавирусом детей в Украине резко возросло
- 10:25 Одна маска на дежурство, а халатов нет: врач рассказал о серьезной проблеме в ужгородской больнице
- 10:24 Жена все равно круче: футболист сборной Украины исполнил невероятный трюк
- 10:22 На Львовщине второй день горит мусорная свалка: фото и видео с места ЧП
- 10:15 Нищенку случайно сфотографировали на улице, после чего она стала моделью-миллионершей
- 10:12 Как безработному можно дистанционно стать на учет в службу занятости: пошаговая инструкция
- 10:12 50-летняя Ирина Билык показала фигуру в кружевном белье
- 10:04 Хроники коронавируса: главные события в мире 8 апреля (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
- 09:56 13 лет за госизмену: суд принял решение по делу полковника ВСУ Безъязыкова
- 09:55 Предлагают получить деньги от государства: украинцев предупредили о хитрой схеме мошенников
- 09:46 «Мисс Англия» прервала карьеру королевы красоты и вернулась к работе врача — бороться с коронавирусом
- 09:45 В Киеве на одной из главных трасс ограничили движение транспорта
Как безработному можно дистанционно стать на учет в службу занятости: пошаговая инструкция
Во время карантина, введенного в Украине для предотвращения распространения коронавируса, люди, оставшиеся без работы, могут дистанционно зарегистрироваться в Центре занятости. Напомним, что Кабмин принял решение о том, что регистрация безработных будет осуществляться с первого дня после подачи заявления.
В Министерстве цифровой трансформации рассказали, что нужно сделать для дистанционной регистрации, напомнив, что после завершения карантина заявитель должен в течение 10 дней предоставить в Центр занятости оригиналы документов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)», который, в частности, предусматривает выплату помощи по частичной безработице работникам малых и средних предприятий, для которых будут сохранены рабочие места во время карантина, а также упрощает оформление дистанционной работы
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!