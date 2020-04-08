Украина

Как безработному можно дистанционно стать на учет в службу занятости: пошаговая инструкция

Во время карантина, введенного в Украине для предотвращения распространения коронавируса, люди, оставшиеся без работы, могут дистанционно зарегистрироваться в Центре занятости. Напомним, что Кабмин принял решение о том, что регистрация безработных будет осуществляться с первого дня после подачи заявления.

В Министерстве цифровой трансформации рассказали, что нужно сделать для дистанционной регистрации, напомнив, что после завершения карантина заявитель должен в течение 10 дней предоставить в Центр занятости оригиналы документов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)», который, в частности, предусматривает выплату помощи по частичной безработице работникам малых и средних предприятий, для которых будут сохранены рабочие места во время карантина, а также упрощает оформление дистанционной работы

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