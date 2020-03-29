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Получить пособие по безработице будет проще: что решил Кабмин

22:58 29 марта 2020 388
Получить пособие по безработице будет проще: что решил Кабмин
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Кабинет Министров на внеочередном заседании 29 марта принял решение об упрощении получения помощи по безработице на период карантина. Напомним, на внеочередном пленарном заседании 17 марта Верховная Рада приняла пакет антикризисных законов, в том числе о поддержке предпринимателей на период карантина.

Так, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, отныне регистрация безработных будет осуществляться с первого дня после подачи заявления в Центр занятости.

«Назначение выплаты в таком случае также будет осуществляться с первого дня регистрации», — написал глава правительства в своем Telegram.

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Напомним, опрошенные «ФАКТАМИ» экономисты спрогнозировали пессимистичные экономические последствия пандемии коронавируса для Украины.

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