Деньги

Получить пособие по безработице будет проще: что решил Кабмин

Кабинет Министров на внеочередном заседании 29 марта принял решение об упрощении получения помощи по безработице на период карантина. Напомним, на внеочередном пленарном заседании 17 марта Верховная Рада приняла пакет антикризисных законов, в том числе о поддержке предпринимателей на период карантина.

Так, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, отныне регистрация безработных будет осуществляться с первого дня после подачи заявления в Центр занятости.

«Назначение выплаты в таком случае также будет осуществляться с первого дня регистрации», — написал глава правительства в своем Telegram.

Напомним, опрошенные «ФАКТАМИ» экономисты спрогнозировали пессимистичные экономические последствия пандемии коронавируса для Украины.

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