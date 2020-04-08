Украина

Одна маска на дежурство, а халатов нет: врач рассказал о серьезной проблеме в ужгородской больнице (видео)

То, что украинские власти якобы готовы к борьбе с эпидемией коронавируса, как оказалось, мягко говоря, не соответствует действительности. В частности, совсем плачевная ситуация сложилась в Закарпатской области, где введен тотальный карантин.

Как сообщает местное издание Mukachevo.net, в эфире телеканала «4 телеканал» хирург Ужгородской городской больницы Евгений Смериковский рассказал о реальной ситуации в пульмонологическом отделении их лечебного учреждения.

— На наше отделение выделены 10 очков, на весь персонал, и 8 респираторных масок, то есть одна-две на дежурство. О защитных халатах я слышал, но их еще никогда не видел, — говорит врач.

Напомним, что в этой больнице у двух врачей выявлен коронавирус, еще 17 находятся на самоизоляции. Все они контактировали с зараженной семьей священника. По заверениям Евгения Смериковского, состояние медиков удовлетворительное, они лечатся амбулаторно.

Напомним, по данным на 09:00 8 апреля, в Украине подтверждены 1668 случаев COVID-19. Зафиксированы 52 случая с летальным исходом и 35 случаев выздоровления. пациентов.

Фото: скрин «4 телеканал»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter