- 10:32 Число инфицированных коронавирусом детей в Украине резко возросло
- 10:25 Одна маска на дежурство, а халатов нет: врач рассказал о серьезной проблеме в ужгородской больнице
- 10:24 Жена все равно круче: футболист сборной Украины исполнил невероятный трюк
- 10:22 На Львовщине второй день горит мусорная свалка: фото и видео с места ЧП
- 10:15 Нищенку случайно сфотографировали на улице, после чего она стала моделью-миллионершей
- 10:12 Как безработному можно дистанционно стать на учет в службу занятости: пошаговая инструкция
- 10:12 50-летняя Ирина Билык показала фигуру в кружевном белье
- 10:04 Хроники коронавируса: главные события в мире 8 апреля (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
- 09:56 13 лет за госизмену: суд принял решение по делу полковника ВСУ Безъязыкова
- 09:55 Предлагают получить деньги от государства: украинцев предупредили о хитрой схеме мошенников
- 09:46 «Мисс Англия» прервала карьеру королевы красоты и вернулась к работе врача — бороться с коронавирусом
- 09:45 В Киеве на одной из главных трасс ограничили движение транспорта
Одна маска на дежурство, а халатов нет: врач рассказал о серьезной проблеме в ужгородской больнице (видео)
То, что украинские власти якобы готовы к борьбе с эпидемией коронавируса, как оказалось, мягко говоря, не соответствует действительности. В частности, совсем плачевная ситуация сложилась в Закарпатской области, где введен тотальный карантин.
Как сообщает местное издание Mukachevo.net, в эфире телеканала «4 телеканал» хирург Ужгородской городской больницы Евгений Смериковский рассказал о реальной ситуации в пульмонологическом отделении их лечебного учреждения.
— На наше отделение выделены 10 очков, на весь персонал, и 8 респираторных масок, то есть одна-две на дежурство. О защитных халатах я слышал, но их еще никогда не видел, — говорит врач.
Напомним, что в этой больнице у двух врачей выявлен коронавирус, еще 17 находятся на самоизоляции. Все они контактировали с зараженной семьей священника. По заверениям Евгения Смериковского, состояние медиков удовлетворительное, они лечатся амбулаторно.
Напомним, по данным на 09:00 8 апреля, в Украине подтверждены 1668 случаев COVID-19. Зафиксированы 52 случая с летальным исходом и 35 случаев выздоровления. пациентов.
Фото: скрин «4 телеканал»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!