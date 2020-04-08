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У кинозвезды на карантине произошел нервный срыв: одновременно сломались пылесос, принтер и посудомойка (видео)
51-летняя актриса Наоми Уоттс, известная по фильмам «Малхолланд-драйв», «Звонок», «Невозможное», «Кинг-Конг», опубликовала видео своего нервного срыва. Звезда уже три недели находится дома на самоизоляции — в своем лос-анджелесском особняке.
«День карантина номер 756: когда ваш принтер, пылесос и посудомоечная машина ломаются в один и тот же день», — подписала она ролик, в котором кричит в истерике. При этом за кадром слышен рев льва.
Свое сочувствие Наоми выразили в комментариях ее коллеги. «Плохие новости», — написала актриса Джулианна Мур. «Не-е-е-ет! Я чувствую эту боль. Шлю свою любовь (и мастера по ремонту в защитном костюме?)», — пишет актриса Марша Стефани Блейк.
Многим знаменитостям приходится теперь самим вести домашнее хозяйство, занимаясь уборкой, стиркой, готовкой, так как весь персонал пришлось распустить из-за пандемии.
Так, в прошлом месяце 86-летняя актриса Джоан Коллинз показала, как они с мужем Перси моют окна в своем лондонском особняке и меняют простыни. «Кто-то же должен это делать», — написала она.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что бывшие супруги Деми Мур и Брюс Уиллис самоизолировались вместе в пижамах.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.