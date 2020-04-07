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Бывшие супруги Деми Мур и Брюс Уиллис самоизолировались вместе в пижамах (фото, видео)

8:36 7 апреля 2020 98
Деми Мур и Брюс Уиллис в пижамах
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Бывшие супруги-кинозвезды Брюс Уиллис и Деми Мур самоизолировались вместе. Семейное фото опубликовала у себя в Instagram младшая дочь экс-пары — 26-летняя Таллула Уиллис. 57-летняя Мур и 65-летний Уиллис позируют в обнимку в одинаковых пижамах в зелено-белую полоску. На заднем плане в такой же пижаме видно их среднюю дочь — 28-летнюю Скаут, а также режиссера Диллона Басса — бойфренда Таллулы. Старшая, 31-летняя Румер, в кадр не попала, но она тоже проводит время дома вместе с родителями.

chaotic neutral

Публикация от tallulah (@buuski)

Диллон в своем аккаунте опубликовал еще один снимок, на котором присутствуют также Таллула и бойфренд Скаут – Джейк Миллер.

 

 

Деми Мур также опубликовала несколько фото с дочерьми. А также видео, где они поют, сидя на карантине.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scenes from home #stayhome

Публикация от Demi Moore (@demimoore)

Мур и Уиллис поженились в 1987 года, а в 2000 развелись, но остались друзьями. «Смешно говорить, но я горжусь нашим разводом», — писала Деми в своих недавно опубликованных мемуарах «Наизнанку». Она призналась, что Брюс поначалу явно боялся, что она начнет все усложнять, будет всячески портить ему жизнь, не разрешит видеться с детьми. Но ничего такого Деми делать не стала. Он тоже вел себя достойно. В результате они и по сей день находятся в отличных отношениях, несмотря на то, что Брюс женат вторым браком на Эмме Хеминг-Уиллис, которая моложе его на 23 года. Эмма родила ему еще двух дочерей — Мэйбел и Эвелин, которые уже восемь и пять лет, соответственно. А Мур после развода с Брюсом успела выйти замуж за актера Эштона Катчера и развестись с ним.

Читайте также: Деми Мур заявила, что бывший муж Эштон Катчер склонил ее к сексу втроем, а также лгал и изменял ей.

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Бывшие супруги Деми Мур и Брюс Уиллис самоизолировались вместе в пижамах (фото, видео)

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