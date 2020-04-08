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Избиение полицейских в Харькове: в сети появилось новое видео
В сеть выложили новое видео из Харькова — момент дорожно-транспортного происшествия, за которым последовала драка и госпитализация начальника управления уголовного розыска и начальника отдела розыска по тяжким преступлениям Главного управления Нацполиции Украины в Харьковской области.
Видео в социальные сети выложил «Харьков 1654». На кадрах видно, как одна машина подъезжает к перекрестку на большой скорости и цепляет машину, двигавшуюся перпендикулярно ее траектории.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», камеры видеонаблюдения зафиксировали и саму драку, во время которой серьезные травмы получили два полицейских начальника в Харькове.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!