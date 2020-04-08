26.85 / 27.28 28.82 / 29.59
Киев: +14
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Избиение полицейских в Харькове: в сети появилось новое видео

12:00 8 апреля 2020 202
ДТП в Харькове
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В сеть выложили новое видео из Харькова — момент дорожно-транспортного происшествия, за которым последовала драка и госпитализация начальника управления уголовного розыска и начальника отдела розыска по тяжким преступлениям Главного управления Нацполиции Украины в Харьковской области.

Видео в социальные сети выложил «Харьков 1654». На кадрах видно, как одна машина подъезжает к перекрестку на большой скорости и цепляет машину, двигавшуюся перпендикулярно ее траектории.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», камеры видеонаблюдения зафиксировали и саму драку, во время которой серьезные травмы получили два полицейских начальника в Харькове.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

штрафплощадка

Пенсионер МВД устроил «распродажу» авто со штрафплощадки: исчезло свыше 30 машин

Рита Гавиола

Нищенку случайно сфотографировали на улице, после чего она стала моделью-миллионершей (фото)

День ангела Ларисы

День ангела Ларисы: поздравления и открытки

ДТП в Харькове

Избиение полицейских в Харькове: в сети появилось новое видео

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер