Происшествия

Избиение полицейских в Харькове: в сети появилось новое видео

В сеть выложили новое видео из Харькова — момент дорожно-транспортного происшествия, за которым последовала драка и госпитализация начальника управления уголовного розыска и начальника отдела розыска по тяжким преступлениям Главного управления Нацполиции Украины в Харьковской области.

Видео в социальные сети выложил «Харьков 1654». На кадрах видно, как одна машина подъезжает к перекрестку на большой скорости и цепляет машину, двигавшуюся перпендикулярно ее траектории.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», камеры видеонаблюдения зафиксировали и саму драку, во время которой серьезные травмы получили два полицейских начальника в Харькове.

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