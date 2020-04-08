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Полуголая невеста Виктора Павлика рассказала о странной привычке жениха (фото)
Невеста певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая недавно рекламировала его маски, рассказала о странной привычке жениха.
Оказывается, Павлик заставляет невесту доедать все, что осталось на тарелке. А если возлюбленная отказывается, то он доедает сам.
Репяхова отметила, что мама ее ведет себя так же. «Наверное, это приветик из Советского Союза», — считает Екатерина.
Она также опубликовала фото в кружевном белье, продемонстрировав стройную фигуру, и призвала делать то, что хочется. «Делайте все в свое удовольствие. Не нравится книга — закрывай ее. Не комфортно на работе — ищи ту, что по душе. Наелась/ся — не доедай», — резюмировала Репяхова.
Напомним, ранее Екатерина рассказала о непростых отношениях с отцом.
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- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?