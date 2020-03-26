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Коронавирус помогает бизнесу: Виктор Павлик решил заработать на защитных масках (фото)
Украинский певец Виктор Павлик и его невеста Екатерина Репяхова, как и Владимир Остапчук, решили продавать защитные маски, которые пользуются чрезвычайной популярностью из-за пандемии коронавируса.
Маска от Виктора Павлика черного цвета с надписью: «Ні обіцянок, ні пробачень». Интересно, что певца пока никто не раскритиковал за то, что «наживается на несчастье». Его предприимчивым коллегам досталось много таких обвинений.
Напомним, ранее украинский дизайнер Светлана Бевза начала шить защитные костюмы для медиков. Делает она это совершенно бесплатно.
Также отметим, что многие украинские звезды решили помочь соотечественникам и показали, как сделать защитную маску самостоятельно. Так, научиться делать одноразовую маску можно у Ирины Федишин.
А вот многоразовую маску научила делать Гайтана.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!