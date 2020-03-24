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Невеста Виктора Павлика рассказала об угрозах от родного отца
Невеста Виктора Павлика Катерина Репяхова, раскрывшая ранее их историю знакомства, поделилась новыми откровениями о личной жизни. Она откровенно рассказала о непростых отношениях с отцом. Катерина призналась, что он стал банкротом, а теперь донимает бывшую жену и детей, пишет заявления в прокуратуру и даже угрожает им.
«К сожалению, он стал банкротом, заложил дом в банк, и у нас его забрали. Мама в квартире, а папа — не знаю где», — рассказала Репяхова программе «Зірковий шлях».
У ее родителей было общее дело. После развода, считает Катерина, на почве финансовых потерь и других неурядиц у ее отца якобы возникли проблемы с психикой. И хотя они не общаются, отец периодически напоминает о себе.
«У него не все нормально с психикой. Он ненавидит своих детей, пытается забрать все, что у нас есть. Он называет маму ненормальной. Пишет на нее в прокуратуру, находит какие-то документы 10-летний давности, пытается ее в чем-то обвинять. Здоровый человек такого не сделает», — сказала Катерина каналу «Украина».
Напомним, Катерина Репяхова и Виктор Павлик готовятся к свадьбе, которая запланирована на лето. Невеста показала варианты свадебного платья и макияжа. В сети ее продолжают донимать обвинениями в развале семьи артиста. Катерина резко ответила хейтерам в сети.
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