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Брат Ермака работал внештатным советником замсекретаря СНБО: в сеть попал документ

13:10 8 апреля 2020 90
Брат Ермака работал внештатным советником замсекретаря СНБО: в сеть попал документ
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Попавший в коррупционный скандал младший брат главы Офиса президента Украины Андрея Ермака Денис в 2015−19 годах работал внештатным советником заместителя секретаря СНБО Александра Литвиненко.

Соответствующий ответ аппарат СНБО дал по запросу РБК-Украина.

Денис Ермак был назначен на должность в СНБО распоряжением Александра Турчинова 17 марта 2015 года, а уволен — уже распоряжением Александра Данилюка от 15 августа 2019 года.

В его функции входила организация и проведение мероприятий, связанных с деятельностью замсекретаря СНБО и информационно-аналитической работой.

Напомним, в Офисе президента заявили, что факты, изложенные на пленках, которые предоставил нардеп Гео Лерос, должны быть тщательно проверены, хотя никого из упомянутых на записях людей не назначили на должности.

Тем не менее САП открыла уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти. Досудебное расследование поручено детективам НАБУ.

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