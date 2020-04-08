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Похолодает, а потом опять потеплеет: синоптик рассказала о погоде на ближайшую неделю
В четверг, 9 апреля, погоду в Украине будет определять антициклон Loris — во всех областях ожидается сухая и солнечная погода, а в пятницу, 10 апреля, холодный атмосферный фронт принесет дожди и похолодание на севере и западе страны.
«Вот уже и появились первые „двадцатки“ среди градусов, следовательно, апрель окончательно победил. Как бы ни была еще прохладной ночь», — шутит синоптик Наталья Диденко.
По ее прогнозам, температура воздуха ближайшей ночью — до + 3 + 9 градусов, днем 9 апреля — от + 15 до + 22 градусов. В Киеве будет сухо и солнечно. Ночью — до + 4 + 7 градусов, днем — до +20 градусов.
«10 апреля к нам приблизится холодный атмосферный фронт, который принесет с собой дожди и небольшое похолодание в западных и северных областях Украины. Затем снова потеплеет, а 14−15 апреля придут дожди и сильнее похолодает. Но с 16 апреля — очередное потепление», — обещает синоптик и советует метеозависимым людям быть готовыми к таким температурным качелям.
О том, какой будет погода на Пасху и до конца весны, читайте в эксклюзивном материале с прогнозами народного синоптика Владимира Деркача.
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